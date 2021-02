Kasper Schmeichel fez diante do Liverpool aquela que será, com certeza, uma das melhores defesas do ano.

O guarda-redes dinamarquês negou o golo a Firmino com uma parada inacreditável após remate do brasileiro na pequena área (!!).

Em caso de golo, o lance até seria anulado por fora de jogo, mas não deixa de ser uma defesa monumental.

De resto, faz até lembrar uma defesa do pai, Peter Schmeichel, numa partida entre o Manchester United e o Inter de Milão.

Veja no vídeo abaixo essa e outras defesas do ex-Sporting e encontre as semelhanças com o gesto de Kasper Schmeichel.