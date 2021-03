Não, não é uma brincadeira.



Depois de Ricardo Nunes, houve mais um golo de um guarda-redes. Bono foi o herói do Sevilha ao marcar no período de descontos na visita a Valladolid, evitando a derrota da sua equipa.



Sem o lesionado Jota, o Valladolid importunou os andaluzes e acabou por beneficiar de um pontapé de penálti no penúltimo minuto da primeira parte. Orellana bateu Bono, chegou ao quarto golo na prova e deixou a formação da casa na frente.



Lopetegui arriscou na procura do empate. Primeiro lançou Ocampos e Acuña, depois De Jong e Rakitic e por fim, Óscar. No entanto, acabaria por ser Bono, o goleador improvável. Após uma jogada de insistência, Koundé recebeu um passe atrasado na área e amorteceu para o pontapé certeiro do guardião marroquino.



Com este empate o Sevilha atrasou-se na luta pelo pódio - está agora a cinco do Real Madrid e a quatro do Barça (menos um jogo). Por sua vez, o Valladolid é 16.º com 27 pontos.



O golo de Bono: