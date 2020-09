Após quatro épocas em Espanha, onde representou o Celta de Vigo, Pione Sisto voltou ao clube no qual terminou a formação e chamou olhares de meia Europa.

O avançado de 25 anos foi apresentado nesta segunda-feira como reforço do Midtjyland e teve uma receção… tradicional. Não de uma tradição dinamarquesa, mas do Uganda, de onde são naturais os seus pais.

Com pinturas tribais no corpo, os pais de Pione Sisto surgiram na apresentação do filho para cumprir um ritual tradicional.

De resto, esta não é a primeira vez que os pais do jogador fazem isto, já que em 2014, quando Sisto foi convocado para a seleção de sub-21 Dinamarquesa, os pais já se tinham dado a conhecer ao mundo.