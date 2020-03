O duelo entre Lens e Orléans, da Ligue 2, disputou-se à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus.



Porém, o speaker do Lens ignorou. Assim, quando Florian Sotoca, o speaker seguiu o ritual habitual em todos os estádios e gritou o nome do futebolista que marcou, esperando que o público colaborasse e gritasse o apelido, o que obviamente não aconteceu.



Fica a dúvida se o speaker agiu normalmente, pretendendo esquecer a ausência de público ou se, de facto, foi um lapso.



De qualquer forma, o episódio motivou gargalhadas dos jornalistas franceses que estavam a narrar a partida.