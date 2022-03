O clássico dos Países Baixos, entre o Ajax e o Feyenoord foi pródigo em emoções.

Além do golo da reviravolta da equipa de Amesterdão ter sido apontado por Antony perto do final, houve um momento protagonizado pelos adeptos da equipa da casa que quase provocaram um incêndio no estádio.

Mas houve mais! E um dos lances mais caricatos da partida aconteceu nos descontos da partida.

Antony sofreu falta junto à linha lateral, chegou a cair fora do campo, mas voltou para o relvado de forma a queimar tempo com as queixas na perna.

Mas teve de ser Tadic, o capitão de equipa a ir ensinar o jovem brasileiro como fazer, atirando-o ao chão mesmo em frente ao treinador do Feyenoord, que não conseguiu deixar de sorrir perante aquilo que via.

Certo é que depois da 'atuação' Antony acabou expulso com o segundo cartão amarelo.

Mas todo o momento é imperdível.