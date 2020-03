Um dia depois dos acontecimentos no Hoffenheim-Bayern Munique, o jogo da Bundesliga entre o Union Berlim e o Wolfsburgo também foi interrompido na sequência de protestos de uma fação ultra dos adeptos que visavam Dietmar Hopp, dono do Hoffenheim, e a Federação Alemã de Futebol.

Tal como os adeptos do Bayern na véspera, elementos ligados a uma das claques da equipa da capital da Alemanha mostraram tarjas com mensagens ofensivas a Hopp, que tinha ainda uma mira apontada à cara desenhada num outro pano. Na sequência do episódio, que aconteceu perto do intervalo, um jogador do Union Berlim conversou com um dos elementos da claque, apelando à contenção dos apoiantes.

O jogo acabou por ser reatado e terminou com um empate a dois golos.

Veja o momento: