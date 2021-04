Eric Marshall chega-nos de África, mais propriamente da Libéria, apresentado como um pequeno prodígio do futebol.

Com apenas 11 anos, já joga nos seniores do FC Gar'ou, uma equipa da quarta divisão do país que deu ao Mundo George Weah, o único Bola de Ouro africano da história.

No vídeo partilhado no Twitter por um jornalista liberiano é possível ver como o pequeno Eric Marshall combate a enorme diferença de estatura em relação aos mais velhos, mostrando parte daquilo que motivou uma chamada no mínimo inusitada.