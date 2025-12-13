Incrivel
VÍDEO: terá sido esta a pior troca de passes de Lionel Messi?
Momento com adepto deu aso a alguns sorrisos do astro argentino durante a visita à Índia
Lionel Messi está por estes dias numa digressão pela Índia e a «GOAT Tour» tem já suscitado vários momentos algo caricatos.
Depois de uma estátua de 21 metros do argentino e da destruição de um estádio onde passou, uma troca de passes de Messi com um fã foi alvo de alguns «sorrisos» do astro argentino.
Ora, o adepto tentou não uma, mas por duas vezes passar a bola a Messi, mas ambos os toques na bola acabaram por sair completamente ao lado.
Veja aqui:
