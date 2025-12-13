Lionel Messi está por estes dias numa digressão pela Índia e a «GOAT Tour» tem já suscitado vários momentos algo caricatos.

Depois de uma estátua de 21 metros do argentino e da destruição de um estádio onde passou, uma troca de passes de Messi com um fã foi alvo de alguns «sorrisos» do astro argentino.

Ora, o adepto tentou não uma, mas por duas vezes passar a bola a Messi, mas ambos os toques na bola acabaram por sair completamente ao lado.

Veja aqui: