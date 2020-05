Erling Haaland saiu lesionado no Borussia Dortmund-Bayern Munique. O avançado norueguês abandonou o relvado aos 70 minutos, a coxear, depois de já ter revelado dificuldades para acompanhar uma jogada de ataque da equipa da casa.

Dois minutos antes, o goleador norueguês teve um choque com o árbitro. O momento passou despercebido, mas pode ter sido aí que o jogo de Haaland chegou ao fim. Pelo menos foi isso que sugeriu Jan Age Fjortoft, comentador televisivo norueguês e ex-companheiro do pai de Haaland na seleção nórdica. «Foi assim que Erling Haaland se lesionou. Chocou com árbitro e torceu o joelho», escreveu no Twitter.

Na conferência de imprensa após o jogo, Lucien Favre, treinador do Borussia Dortmund, confirmou também a lesão num joelho. Um olhar mais aproximado ao momento do impacto com o árbitro permite perceber que há um contacto do joelho direito.