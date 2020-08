Anunciado como reforço do Tottenham, Matt Doherty era um confesso adepto.... do Arsenal. O defesa inglês chegou a escrever mensagens de amor ao maior rival dos spurs quando ainda jogava nos escalões inferiores.



«Amo Arsenal para sempre e sempre» ou «Sou um GRANDE adepto do Arsenal» foram alguns dos tweets feitos pelo jogador de 28 anos.



O Tottenham partilhou as imagens de Doherty a apagar tudo com cara de quem sabe que errou. Ora veja: