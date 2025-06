Francesco Totti, antigo craque da Roma e da seleção italiana, continua a encantar e, aos 48 anos, marcou um golo com um pontapé antes do meio-campo, num jogo de antigas lendas do futebol italiano.

Um jogo incluindo na «Operação Nostalgia», um evento organizado por um portal de entretimento e informação que junta anualmente antigos craques, neste caso, no Estádio Ennio Tardini, casa do Parma.

Além de Totti, voltaram a pisar o relvado antigos craques, como Adriano, Gianfranco Zola, Hristo Stoichkov, Verón, Stefano Fiore, Dino Baggio, Javier Zanetti, Aldair, entre outros.

Mas o grande momento desta reunião foi mesmo o golaço de Totti.

Quem sabe, não esquece.

Ora veja: