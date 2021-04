Os festejos da conquista da Taça do Rei conquistada pela Real Sociedad prolongaram-se pela noite de sábado até domingo um pouco por todo o País Basco. Como não podia deixar de ser, as celebrações chegaram a Orio, localidade de onde é natural o Imanol Alguacil.



Com dezenas de adeptos junto à sua casa para lhe prestar homenagem, o treinador da Real saiu à varanda e cantou com eles. Como se fossem um deles, aliás. Seguiram-se ainda aplausos e cânticos com o nome de Imanol, um dos obreiros da conquista histórica do clube.



A equipa de San Sebastián não ganhava o troféu há 34 anos, mas quebrou o «jejum» logo numa final disputada com o rival, At. Bilbao.