Graham Potter, treinador do Brighton, surgiu com o olho esquerdo negro na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sheffield United. O técnico britânico explicou de pronto o que lhe aconteceu.



«Adorava chegar aqui e contar uma história cavalheiresca que me deixaria muito bem visto, mas não foi isso. Infelizmente, perdi o equilíbrio a subir alguns degraus a caminho de casa e bati numa vedação de metal. Tenho também uma nódoa negra nas costas e esta marca [na bochecha]. Poderia ter sido pior», começou por dizer.



Os jornalistas presentes brincaram com a situação, perguntando a Potter se a sua carreira de modelo estava terminada e este acabou por entrar na brincadeira. «Esses dias acabaram há muito tempo se é que chegaram a começar!», atirou, sorrindo.



De seguida, o técnico do Brighton lá acabou por explicar em pormenor o acidente. «Estava a caminhar na praia e tentei proteger-me do vento e falhei o degrau. Não estava a pensar, provavelmente tinha muita coisa na cabeça dos últimos dias», esclareceu.



«A senhora que está lá em cima disse-me que estava mais bonito. Acho que ela é louca, claro», acrescentou.

Veja: