O treinador do Southampton não conteve a emoção no final do jogo com o Liverpool, que terminou com a vitória dos Saints por 1-0.

Mal o árbitro apitou para o final do encontro, Ralph Hasenhüttl ajoelhou-se e desfez-se em lágrimas.

O técnico austríaco, que terminou 2020 a orientar a equipa à distância no jogo com o West Ham devido a um caso de covid-19 no núcleo familiar, fez quase toda a carreira na Alemanha e está ao serviço do Southampton desde 2018/19, quando deixou o Leipzig. Até hoje, nunca conseguira roubar pontos a Jürgen Klopp.

Na noite desta segunda-feira aconteceu história: para Hasenhüttl e também para o Southampton, que se tornou na primeira equipa da história da Premier League a vencer todos os sete campeões na época seguinte à conquista do título.