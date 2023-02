A vitória do Rangers sobre o Patrick Thistle (3-2), no domingo à noite, em jogo dos oitavos de final da Taça da Escócia, ficou marcada por um golo polémico que gerou enorme controvérsia no campo, mas tudo ficou resolvido com um gesto de fair-play da parte do treinador da equipa dos protestantes de Glasgow.

Faltavam vinte minutos para o final, o resultado estava em 1-1 quando, numa altura em que o Patrick ia devolver uma bola ao rival, mas Tilman antecipou-se, ganhou a bola, foi por ali fora, apanhou toda a gente desprevenida e atirou a contar. Os visitantes ficaram furiosos, rodearam o marcador do golo e gerou-se uma enorme confusão no campo.

Foi nesta altura que o treinador do Rangers, Michael Baele, chamou os seus jogadores e pediu-lhes que permitissem ao adversário marcar no reatamento do jogo. E assim foi. Bola ao centro e Tiffoney saiu por ali fora, contornou os estáticos jogadores do Rangers e marcou o 2-2 como quis.

Reposta a justiça no marcador, o empate manteve-se até ao minuto 86, altura em que Sands, a passe de Barisic, marcou o golo da vitória do Rangers.

Veja o lance polémico: