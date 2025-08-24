A vitória categórica do Eintracht Frankfurt sobre o Werder Bremen (4-1), no passado sábado, ficou marcada por um episódio surreal, para não dizer mesmo, por um embaraço daqueles difícil de desfazer.

Marco Friedl, uma das figuras do Werder Bremen, trocou de camisola com um adversário antes de apresentar-se na flash-interview, deixando a repórter de serviço, Katharina Kleinfeldt, da Sky Sport alemã, completamente baralhada. A jornalista começa por assinalar o regresso do Eintracht às vitórias e pergunta ao jogador se era este o resultado aguardado.

O jogador baixa a cabeça e, desconcertado, corrige a jornalista. «Caso não saiba, eu sou jogador do Werder Bremen». Friedl chegou mesmo a tirar os headphones e ameaçou abandonar a entrevista-rápida, mas a jornalista pediu desculpa e consegui convencer o jogador a ficar, mas, para falar da sua equipa.

O jogador comentou a inusitada situação, mais tarde, em declarações ao jornal Bild. «Nunca tinha passado por isto antes. Conversei com ela antes do jogo e, 90 minutos depois, ela já não me reconhecia. Isso é estranho e um pouco ridículo», destacou o jogador.

A própria Katharina Kleinfeldt, a protagonista desta história, também se pronunciou sobre a embaraçosa situação. «A situação é muito desagradável. Antes do jogo, entrevistei Marco Friedl ainda no autocarro. Infelizmente, a camisola do Eintracht confundiu-me por um momento após o apito final, então cometi esse erro lamentável», explicou a jornalista.

Veja o momento embaraçoso: