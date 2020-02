O duelo entre o Al-Sadd de Xavi e Pedro Ro-Ró e o Al-Sailiya ficou marcado por um acontecimento inusitado no lance do 2-0 para a equipa do ex-jogador do Barcelona.

O guarda-redes estava com o braço no ar uns metros à frente da linha de baliza, talvez a tentar chamar a atenção do árbitro para algo. Nesse preciso momento, Akram Afif, avançado da equipa de Xavi, bateu facilmente para o fundo das redes para espanto de tudo e todos.

Nas imagens posteriores, é possível ver o árbitro, que não mandou repetir o castigo máximo, a abrir os braços. Xavi ficou contemplativo, talvez pela estupefação de assistir possivelmente pela primeira vez na vida a um momento deste género no futebol.