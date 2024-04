Virgil Van Dijk, capitão do Liverpool, é um dos centrais mais experientes da Premier League e isso nota-se no relvado, como aconteceu no passado domingo, na vitória da equipa de Anfield sobre o Fulham de Marco Silva e João Palhinha (3-1).

A equipa de Jürgen Klopp estava obrigada a vencer em Craven Cottage para poder alcançar o Arsenal no topo da classificação e entrou no jogo a ganhar, com um livre direto, marcado por Alexander-Arnold. No entanto, o Fulham empatou em cima do intervalo, com um golo de Castagne. Um golo que deixava o Liverpool mais longe da corrida para o primeiro lugar, até porque o City tem um jogo em atraso.

Foi já no início da segunda parte que o experiente central neerlandês teve a premonição que justifica este artigo. Van Dijk estava no meio-campo do Liverpool, a ver os companheiros movimentarem-se na frente de ataque e, quando Elliott fez um passe para Ryan Gravenberch, no corredor central, Van Dijk ergueu os dois braços, antecipando a comemoração de um golo que ainda estava para vir.

O compatriota ainda ajeitou a bola, antes de rematar com sucesso, mas Van Dijk, muito antes de qualquer adepto, já estava a festejar o golo que devolvia a vantagem ao Liverpool que acabou por confirmar o triunfo com mais um golo de Diogo Jota.

Veja o momento peculiar de Van Dijk: