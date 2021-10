Arturo Vidal cumpriu, por fim, um dos seus sonhos: chefar ao treino de... FIAT PANDA.



Este carro é um dos preferidos do internacional chileno e faz, inclusive, parte da sua coleção pessoal. Recentemente, o médio do Inter de Milão divulgou uma foto nas redes sociais do PANDA juntamente com um Ferrari e um Brabus 800.



«Feliz por vir treinar, pois a vida me deu tantas possibilidades, mas estou feliz com as pequenas coisas», escreveu nas redes sociais.



Veja: