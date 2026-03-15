Parabéns, Vitinha! A dobrar! O avançado português do Génova comemora este domingo 26 anos e saltou do banco do para marcar um golo de levantar o estádio na vitória frente ao Génova (2-0). Uma salva de palmas para o avançado formado no Sp. Braga.

Vitinha começou o jogo no banco de suplentes, mas foi chamado à contenda, aos 59 minutos, numa altura em que o resultado estava ainda em branco, e, dois minutos depois estava a festejar.

Um lance em que Vitinha parece que vai perder a bola, cai mesmo sobre o relvado, mas depois levanta-se, evolui pelo corredor central e atira uma bomba a mais de trinta metros da baliza. Um golo de levantar o estádio comemorado por toda a equipa em redor do avançado português.

O Génova acabou por vencer por 2-0, com Ostigard a marcar um segundo golo aos 86 minutos.

Com esta vitória, o Génova sobe até ao 13.º lugar da classificação da Série A, com 33 pontos, enquanto o Verona continua afundado no 19.º lugar, com apenas 18.

Vejo o grande golo de Vitinha: