Ashley Westwood partiu a perna na primeira parte do encontro entre o West Ham e o Burnley. O jogador dos «clarets» lesionou-se aos 30 minutos e enquanto estava caído no relvado, percebeu-se que este tinha fraturado a perna.



As imagens deixaram todos os futebolistas impressionados. No entanto, o atacante do West Ham Nikola Vlasic, ficou inconsolável com o que viu e não conteve as lágrimas.



Ora veja: