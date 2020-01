A cumprir suspensão por doping desde o final de 2018, Walter voltou aos relvados ao serviço de um clube amador.



O ex-avançado do FC Porto está a jogar num emblema do estado de Goiânia, o Noronha Alimentos para manter a forma enquanto está impedido de competir. A julgar pelas imagens numa partida de preparação ao Atlético Goianense, a tarefa não está a ser fácil.



«Tive esse problema [suspensão por doping]. Hoje estou com 99 quilos e para estar pronto a jogar tenho de ter 95 ou 94», assumiu em declarações à imprensa.



Walter pouco ou nada rendeu e acabou por sair ao intervalo. O jogador de 30 anos foi suspenso quando estava no CSA, mas acabou por atribuir as culpas ao médico do clube. Certo é que acabou por ser suspenso até julho de 2020 e está proibido de assinar contrato com clubes profissionais e de participar em jogos oficiais.