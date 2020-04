«A frustração do isolamento a sair, mas a verdade é que a bola estava ali para ser ganha.»

Foi desta forma que Jack Wilshere justificou uma entrada a pés juntos sobre a mulher, num vídeo partilhado no Instagram do jogador do West Ham.

Depois de fazer várias «maldades» à esposa, Wilshere ficou sem a bola e não olhou a meios para a recuperar.

Doloroso, não?