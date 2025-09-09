O Flamengo lançou uma campanha de angariação de sócios original, com Zico, antigo craque do clube, a fazer um pedido à Organização das Nações Unidas (ONU) para que reconheça o clube como «Nação», termo também utilizado para definir universo do clube carioca.

Um pedido simbólico-cultural, mas com Zico a acrescentar substância à petição que vai ser sujeita a votação da parte dos adeptos.

«Se fôssemos um país, teríamos a 36.ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira... Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo», destacou o antigo internacional brasileiro.