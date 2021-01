Milhares de pessoas amontoadas sem respeito pela distância de segurança e muitas delas sem máscara. Foi assim que os adeptos do Santos viveram as emoções no dia em que a equipa brasileira se apurou para a final da Taça Libertadores.

Os vídeos colocados a circular nas redes sociais mostram um ambiente de euforia em vários pontos do município do estado de São Paulo, com destaque para o centro de treinos Rei Pelé, de onde a equipa saiu e foi «escoltada» por adeptos no percurso de 1,5 quilómetros até ao Vila Belmiro, palco do jogo com o Boca Juniors, e a sede da Torcida Jovem do Santos já noite dentro.

Recorde-se que o Brasil é um dos países do Mundo mais afetados pela covid-19. Nesta quarta-feira foram reportados no país perto de 61 mil novos casos e 1.274 mortes em consequência da doença, que já vitimou 206 mil pessoas.

Os vídeos do apoio à equipa do Santos: