O Rangers fechou com chave de ouro uma época na qual voltou a conquistar o título escocês ao fim de dez anos de domínio do rival Celtic.

A equipa de Steven Gerrard goleou o Aberdeen por 4-0 e terminou o campeonato sem qualquer derrota: 32 vitórias e apenas seis empates e o vizinho Celtic a distantes 25 pontos de distância.

Sem público ainda no estádio de Ibrox, o histórico emblema de Glasgow ergueu a taça no relvado, Gerrard levou banho de champanhe e largas centenas de adeptos voltaram a celebrar, dois meses depois da conquista matemática do título, no exterior do recinto.