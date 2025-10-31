O histórico clube argentino Gimnasia y Esgrima, de La Plata, passa por tempos difíceis como ficou bem patente na última Assembleia Geral que acabou suspensa depois de terem voado ovos, garrafas e cadeiras na direção dos dirigentes do clube.

Em causa estava a aprovação do relatório e contas de 2024, mas com a equipa e risco de ser despromovida, os sócios concentraram-se para exigir a demissão da atual direção.

O presidente do clube, Mariano Cowen, foi, desde logo, recebido com insultos, já depois de ter garantido que não se vai recandidatar às eleições que estão marcadas para o próximo mês de novembro.

Os ânimos ficaram, desde logo, a ferver e, num ápice, voou um ovo, depois uma cadeira e instalou-se o caos, com os membros da direção demissionária do cube a procurarem refúgio.

«Líderes, líderes, não vamos repetir, se não se demitirem, vai ser uma grande confusão», gritaram um grupo de adeptos associados a uma das claques do clube.

Além da situação desportiva da equipa, os sócios manifestaram-se também indignados com as contas apresentadas, uma vez que o clube de La Plata é alvo de duas sanções da parte da FIFA devido a dívidas e há também relatos de salários em atraso no plantel.

Veja as imagens da grande confusão: