As críticas à criação da Superliga não param e surgem de várias formas. Esta terça-feira, o Wolverhampton autodeclarou-se campeão da Premier League 2018/19.



Face à presença de Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United na Superliga, os lobos decidiram «expulsá-los» da Liga inglesa. Como os Wolves em sétimo lugar, automaticamente atrás das seis equipas fundadoras da prova, assumem que terminaram em primeiro.



«Provavelmente é muito tarde para uma parada», escreveu o Wolverhampton nas redes sociais.





It's probably too late for a parade 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l