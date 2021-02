Poderia ser um golo de Zlatan Ibrahimovic, mas não é. É um golo de Elisha Sam. Quem?



O jogador do Notts County marcou um golo sensacional de calcanhar na partida contra o Oxford City (3-1), dos escalões inferiores do futebol inglês. Após um cruzamento do lado esquerdo, Sam percebe que estava atrasado em relação à bola e desviou-a com o calcanhar. O guarda-redes adversário nem teve reação e viu a bola entrar na sua baliza.



Um golo candidato ao Prémio Puskas, ora veja: