Cenas muito feias chegam de Nice, onde o jogo entre a equipa local e o Marselha foi interrompido, devido a uma invasão de campo dos adeptos locais.

Tudo aconteceu aos 75 minutos, quando Payet se fartou de levar com a ira dos adeptos do Nice, que lhe arremessaram vários objetos. O internacional francês 'devolveu' alguns deles de volta para a bancada, o que gerou uma confusão enorme.

Em poucos segundos, dezenas de adeptos saltaram da bancada para o relvado para tirar satisfações com o jogador do Marselha. Houve mesmo tentativa de agressão a Payet, com o árbitro a decidir pela interrupção da partida.

Os ânimos demoraram vários minutos a acalmar e até o treinador do Marselha, Jorge Sampaoli, se viu envolvido na confusão, tendo partido para cima de alguns adeptos.

Quando o jogo foi interrompido, o Nice vencia por 1-0.