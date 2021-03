Um cão invadiu esta sexta-feira o relvado num jogo particular entre Belenenses SAD e Sporting B.

O momento insólito aconteceu no encontro realizado no Campo do Sindicato, em Odivelas, em que o Belenenses venceu por 2-1, com Luiz Phellype a marcar para os leões.

O animal entrou no relvado, obrigando a parar o jogo, e o dono foi depois buscá-lo. Veja as imagens no vídeo associado.