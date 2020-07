O domingo correu mal a Ioan Borcea. O médio do Dínamo Bucareste até foi titular na visita ao campo do Academica Clinceni, mas 65 segundos depois do apito inicial teve de sair de campo. Por determinação e opção do treinador Adrian Mihalcea.



A situação é cruel, arruina a moral do atleta de 17 anos, mas nem sequer é nova na liga romena. Em março, Alin Fica (Cluj) aguentou-se ainda menos tempo: 24 segundos.



Tudo isto é explicado pelos regulamentos que obrigam cada equipa do campeonato a iniciar o jogo com dois atletas do país com menos de 21 anos. A bondade do legislador não tem eco na realidade, pois os treinadores sabem que só são obrigados a terminar o jogo com um atleta dentro desse campo etário.



Por outras palavras, mal podem livram-se deles. Não acontece sempre, mas quando acontece é muito feio. Falta dizer que Ioan Borcea faz 18 anos na segunda-feira.



