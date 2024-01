A Jordânia garantiu esta segunda-feira o apuramento para os quartos de final da Taça Asiática com uma vitória por 3-2 ante o Iraque, num jogo marcado por um momento caricato (e polémico), que acabou por custar caro aos iraquianos.

Aos 76 minutos, depois de ter completado a reviravolta para o Iraque com o golo do 2-1, Aymen Hussein correu na direção das bancadas, festejou efusivamente sozinho e com os colegas de equipa e, já de volta ao terreno de jogo, prolongou a celebração. Como? Sentou-se no relvado e fez o gesto de quem está a comer relva.

Imediatamente depois de levantar-se, Hussein viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, o Iraque ficou a jogar com menos um e sofreria a reviravolta já em tempo de compensação.

Festejos junto às bancadas, antes da dita celebração:

O festejo de Hussein surgiu já depois de, nos festejos do 1-0, jogadores da Jordânia terem festejado com o mesmo gesto.

Jordânia festeja o 1-0 com o gesto de comer relva (SSC Sports)

Ironicamente ou não, os jogadores da Jordânia, nos festejos após o apito final, voltaram a festejar da mesma forma.