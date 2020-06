Numa partida com um forte cariz político, o Hapoel Tel Aviv, clube associado à política de esquerda, venceu esta terça-feira o rival Beitar Jerusalem, associado à direita, em jogo da 2.ª jornada do play-off de campeão do campeonato israelita.

Por causa da pandemia de covid-19, e como acontece um pouco por todo lado, o jogo decorreu à porta fechada, mas no final adeptos e jogadores do Hapoel festejaram efusivamente o triunfo conseguido.

Separados por uma grade, dezenas de fãs acompanharam o plantel da formação de Tel Aviv na festa, com o cântico «Un giorno al improviso», originalmente da claque do Nápoles e que em Portugal foi adotado pelos adeptos do FC Porto.