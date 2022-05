Aos 40 anos, Zlatan Ibrahimovic juntou no domingo mais ao título ao seu currículo, com a conquista do Milan da Serie A, e no final do jogo mostrou que continua com a mesma ambição de sempre.

O sueco fez questão de discursar no balneário, agradecendo a todos os companheiros de equipa, e no fim, num momento à Zlatan, até uma mesa virou.

«Rapazes, fiquem tranquilos, não vou dizer que me vou embora. Rapazes, desde o primeiro dia pouca gente acreditou em nós. Mas quando percebemos que tínhamos de fazer sacrifícios, sofrer, acreditar e trabalhar, tornámo-nos numa equipa. E quando se é uma equipa, é possível alcançar as coisas que alcançámos. Hoje somos campeões de Itália», começou por dizer.

«Não foi fácil, mas fomos uma real equipa esta época. Com estes valores, ficámos mais fortes. Estou muito orgulhoso de todos vocês. Agora, façam-me um favor: festejem como campeões, porque não é Milão que pertence ao Milan, Itália pertence ao Milan!», concluiu, no momento em que virou a mesa.

Ora veja: