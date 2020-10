Maxi López, antigo internacional argentino, que agora joga no Sambenedettese, na Série C da liga italiana, recordou, em entrevista à TyC Sports, um episódio hilariante com Zlatan Ibrahimovic, quando os dois jogaram juntos no Milan, na temporada de 2011/12.

Uma história que começa no decorrer de um jogo da Série A entre o Milan e o Parma. «Fiz-lhe um passe, a bola ia na direção dele, mas ele nem sequer se mexeu, ficou a olhar para mim. Se tivesse ido à bola, tinha ficado isolado, só com o guarda-redes pela frente. Mas ficou a olhar para mim, com cara de chateado e deu-me um grito, a dizer que queria a bola no pé», começa por contar Maxi López.

No final do jogo, o Milan venceu e Zlatan não disse nada a López. No entanto, uns dias mais tarde, no decorrer de um estágio para um jogo da Liga dos Campeões, o carismático jogador sueco chamou o argentino à parte e disse que queria falar com ele. «Eu até gosto de ti, os argentinos têm carácter e dizem o que pensam, mas da próxima vez que fizeres isso vou arrancar-te a cabeça», atirou.