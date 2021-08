Hugo Maradona, o irmão mais novo de Diego Armando Maradona assumiu ter sido convidado para integrar as listas para a autarquia de Nápoles, cidade onde brilhou o irmão enquanto futebolista.

Apesar de não ser italiano nem viver em Nápoles, Hugo Maradona passa na cidade italiano bastante tempo, uma vez que casou com uma italiana.

Terá sido, porém, o famoso apelido a levar o movimento «Napoli Central» a propô-lo como um dos cabeças de lista, afastando a polémica que tem sido levantada por quem considera que se está a aproveitar do apelido.

«Eu sou o Hugo Maradona, não sou o Diego», respondeu a um jornalista, em tom brusco, segundo a imprensa italiana.

Hugo garante ainda que aquilo que o move é possibilidade de ajudar crianças, tendo o futebol como arma.

«Propuseram-me ser vereador para ajudar as crianças e faço-o com grande felicidade. Não falo de política, só de futebol e de proporcionar às crianças uma, duas ou três horas por semana para serem felizes com futebol», declarou, citado pela imprensa local.