Esteve alguns segundos com 12 jogadores em campo, acabou com dez fruto dessa situação e agora recorre para a justiça. O Cosenza revelou que vai apresentar um «pré-anúncio de reclamação» à justiça desportiva italiana, depois do caso acidental na derrota por 1-0 na receção ao Salernitana, em jogo da II Liga transalpina, realizado no último domingo.

Tudo aconteceu ao minuto 75 de jogo, quando o Cosenza efetuou três substituições na equipa: Brittante e Carretta cederam lugar a Petre e Sacko, mas Bruccini não saiu para a entrada de Abou Ba, que entrou de igual modo.

A situação, noticia o Corriere dello Sport e outros meios italianos, foi detetada ao fim de pouco mais de um minuto pelo árbitro da partida, que mostrou o primeiro cartão amarelo a Ba por ter entrado em campo sem a autorização devida, aos 77 minutos. E Bruccini saiu, por fim.

O problema é que o mesmo Abou Ba, após uma falta, viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho pouco depois, aos 80 minutos, levando a equipa de 12 a 10 jogadores num ápice.

O Cosenza contesta, em comunicado, emitido na segunda-feira, o «episódio ocorrido aos 75 minutos (…) que motivou a expulsão do jogador Abou Malal Ba», para avaliar «se em que medida houve neglicência e/ou violação da regulamentação de forma a prejudicar o bom andamento da partida», em alusão à substituição que motivou o primeiro amarelo a Ba e que, agora, pode levar a que o clube proteste o próprio jogo que perdeu e no qual teve 12 homens em campo em simultâneo.