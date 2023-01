É dos penáltis mais surreais da história do futebol, facilmente.

O empate entre o Milan e o Hellas Verona (1-1), a contar para o campeonato italiano de sub-19, ficou marcado por um momento absolutamente inacreditável.

Depois de um lance na área do Verona, o árbitro ordenou o recomeço do jogo através da bola ao ar. O guarda-redes deu ao lado num colega, no caso El Wafi. Só que o defesa não tinha percebido que o jogo já estava reatado e agarrou a bola com... a mão. Ao juiz do encontro não restou outra alternativa a não ser marcar penálti, convertido por El Hilali.

Ora veja: