A época desapontante do Milan, que redundou no não apuramento para as competições europeias, terminou com uma vitória com pouca história frente ao Monza (2-0), na última jornada da Serie A.

A partida fica marcada pelo protesto da claque dos Rossoneri, que coreografou as palavras «Go Home», em português «Vão para casa».

Depois de completado o primeiro quarto de hora do encontro, o grupo abandonou o San Siro, em protesto com o nível apresentado pela equipa ao longo da temporada.

O grupo de adeptos não viu, assim, os golos de Matteo Gabbia e João Félix, que garantiram o triunfo ao Milan diante do Monza.

Em 2024/2025, o Milan conquistou a Supertaça, já com Sérgio Conceição no comando da equipa, e perdeu a final da Taça de Itália. No campeonato, o máximo que pode almejar é ao sétimo lugar, e na Liga dos Campeões ficou pelo play-off de acesso aos oitavos de final.