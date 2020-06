Um golo que não estão ao alcance de qualquer um. Um golo de canto direto, fazendo a bola passar por entre as pernas do guarda-redes. Impossível? Aconteceu este sábado, na segunda mão da meia-final da Taça de Itália, entre o Nápoles e o Inter Milão.

O protagonista foi Christian Eriksen, internacional dinamarquês que, em janeiro, trocou o Tottenham pelo Inter. Num pontapé de canto da esquerda, o talentoso médio colocou a bola no centro da baliza. David Ospina não viu a bola chegar, com muitos jogadores à frente e, quando tentou reagir, esta já estava a passar por entre as pernas.

Um golo incrível e que dá uma nova vida ao Inter que tinha perdido o jogo da primeira mão, em casa, por 0-1. Com o golo de Eriksen, a eliminatória está agora empatada e está tudo em aberto, no jogo que vai determinar o adversário da Juventus na final da Taça de Itália.

Ora veja o espetacular golo de Eriksen: