A sociedade entre Ronaldo e Morata tem rendido algumas coisas positivas à Juventus de Pirlo, num arranque que não está a ser o esperado do antigo médio no comando da equipa.

O português e o espanhol marcaram 12 dos 21 golos da equipa de Turim esta época e mostram estarem bem afinados na busca pelas balizas adversárias.

Mas aquilo que se viu no jogo entre a Lazio e a Juventus no domingo vai muito além de tudo isso. Porque mais do que futebol, parecia um momento de ‘natação’ sincronizada dos dois num relvado.

Ora veja o momento captado pela ESPN: