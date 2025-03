Jacuipense e Bahia defrontaram-se este domingo, na segunda mão das meias-finais do Campeonato Baiano, num jogo que ficou marcado pela expulsão de Matheus Firmino, já na compensação da primeira parte (45+10m).

Se a missão já estava difícil para a Jacuipense, que aos 27 minutos já perdia por 2-0, ficou ainda pior após uma expulsão inusitada de Matheus Firmino: viu o vermelho direto após dar um… piparote na orelha da camisola 11 do Bahia, Rodrigo Nestor, que se deixou cair após sentir o toque do adversário.

Ao abandonar a partida, o camisola 10 da Jacuipense, incrédulo com o que aconteceu, afirmou, para uma câmara da transmissão do jogo: «Dei um “peteleco” [ndr: expressão para o dito gesto, em português do Brasil]. Não foi por maldade».

Com um a mais na segunda parte da partida, o Bahia aproveitou a superioridade numérica e ampliou a goleada, no Estádio Joia da Princesa, marcando mais três golos (5-0), que garantiram vaga na final do Campeonato Baiano.

No final do encontro, Nestor falou aos jornalistas sobre o incidente com Firmino: «Estávamos à espera que batessem [Jacuipense] um penálti e o Matheus Firmino agrediu-me. “Peteleco” é agressão. Acho que o árbitro esteve muito bem a ir rever o lance e na expulsão. Foi uma infantilidade da parte dele [Firmino]. Também foi a primeira vez que vi este tipo de coisa…», referiu o jogador.

A final da competição será disputada pelo Bahia e pelo Vitória, repetindo-se a final do ano passado, que ditou a vitória do conjunto Rubro-Negro (4-3, resultado das duas mãos).