O Yokohama Marinos-Sapporo, a contar para a Taça da Liga do Japão, ficou marcado por um momento desastroso protagonizado por um jogador do Sapporo.

Com 1-1 no marcador, Daigo Nishi introduziu a bola na baliza com uma execução à Panenka. O problema, como já pôde constatar pelo título do artigo, é que foi na baliza errada.

O momento acabou por ser decisivo no jogo, que terminou precisamente com 2-1 a favor dos Yokohama Marinos.

Veja o momento: