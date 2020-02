Não, ainda não se viu de tudo no futebol.

Quando achamos que mais nada nos pode surpreender neste desporto, lá surge mais um episódio surreal a lembrar-nos que ainda há muito por onde arregalar os olhos.

O caso mais recente chega do Japão e aconteceu na Supertaça entre o Vissel Kobe e o Yokohama Marinos, vencida pelos primeiros, equipa na qual alinha Andrés Inesta.

Se o empate 3-3 no final do tempo regulamentar não será caso para abrir a boca de espanto, aquilo que aconteceu no desempate por penáltis é… surreal.

Os quatro primeiros remates - dois de cada equipa – foram convertidos em golo.

O pior veio depois. Falhanço atrás de falhanço. Um, dois, três… nove. Isso mesmo: nove penáltis falhados de forma consecutiva.

Não acredita? Ora espreite: