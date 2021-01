Komi Ryota ainda é aluno do ensino secundário, mas o penálti que bateu no campeonato escolar está a correr mundo.

O jovem japonês utilizou uma técnica que faz lembrar a de Simone Zaza, no Alemanha-Itália do Euro2016. A bola entrou, mas o efeito visual não será o mais interessante.

Veja as imagens no vídeo abaixo: