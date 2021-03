O episódio de quinta-feira no Boavista-Goiás, da Taça do Brasil, que envolveu o árbitro da partida, Denis da Silva de Alagoas, a urinar no relvado, é mais um na lista de vários que já aconteceram na história do futebol, em que urge inesperadamente aos protagonistas a realização de necessidades. A disfarçar ou a tentarem passar despercebidos de uma ou outra forma.

João Félix, Ronaldo ou Gary Lineker foram outros, neste caso futebolistas, que precisaram de, em pleno relvado, em contexto de treino ou de jogo, de realizar necessidades fisiológicas.

Caso a caso:

1. Denis da Silva Alagoas, árbitro no Boavista-Goiás, para a Taça do Brasil, urinou em pleno relvado, nos calções, quando se preparava para o apito inicial. Aconteceu nesta quinta-feira e foi o mais recente dos episódios.

2. A 13 de dezembro de 2017, Thiago, guarda-redes suplente não utilizado pelo Flamengo, na segunda mão da final da Taça Sul-Americana, foi acusado de urinar em pleno relvado, após a final perdida para o Independiente.

3. Em setembro de 2015, no Maracanã, antes do jogo do Grémio com o Fluminense, o futebolista Douglas, da equipa de Porto Alegre, também urinou no relvado. Os colegas de equipa fizeram uma roda antes do apito inicial e o brasileiro fez as suas necessidades.

4. Em agosto de 2019, o português João Félix também foi captado pelas câmaras a urinar, mas num treino do Atlético de Madrid.

5. Nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, a 23 de julho, Ronaldo também não conseguiu aguentar as necessidades e, no Brasil-Hungria, que terminou com vitória da 'canarinha' por 3-1, Ronaldo escondeu as partes íntimas das câmaras, com a bola de futebol, urinando no relvado. O colega de equipa, Rivaldo, ficou a controlar a situação de perto.

6. Recuando ainda mais no tempo, Gary Lineker admitiu, posteriormente ao Mundial de 1990, que fez o número dois em pleno relvado, durante o jogo Inglaterra-Irlanda.

