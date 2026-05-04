Que momento!! Que golaço de João Pedro! O internacional brasileiro de 24 anos apontou o único golo do Chelsea, na derrota caseira (1-3) com o Nottingham Forest, mas que golo foi: um movimento perfeito, a dominar de peito, afastando a bola do adversário, para finalizar num pontapé de cabeça.

Um golo a lembrar Ronaldinho Gaúcho, por ter sido tudo tão bem feito.

O ponta-de-lança dos «blues» soma 15 golos na Premier League e é o melhor marcador da equipa londrina esta temporada (20 golos).