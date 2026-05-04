Incrivel
Há 1h e 45min
QUE MOMENTO: é um dos golos do ano e aconteceu esta tarde em Stamford Bridge
João Pedro marcou um golaço, que pode estar nos finalistas ao Prémio Puskas
João Pedro marcou um golaço, que pode estar nos finalistas ao Prémio Puskas
Que momento!! Que golaço de João Pedro! O internacional brasileiro de 24 anos apontou o único golo do Chelsea, na derrota caseira (1-3) com o Nottingham Forest, mas que golo foi: um movimento perfeito, a dominar de peito, afastando a bola do adversário, para finalizar num pontapé de cabeça.
Um golo a lembrar Ronaldinho Gaúcho, por ter sido tudo tão bem feito.
O ponta-de-lança dos «blues» soma 15 golos na Premier League e é o melhor marcador da equipa londrina esta temporada (20 golos).
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