Retirado dos relvados há mais de uma década, Jorge Andrade preserva aquilo que ajudou a fazer dele um dos melhores defesas-centrais da sua geração.

Aos 43 anos, o ex-internacional português mantém o espírito competitivo de outros tempos e a prova irrefutável disso mesmo foi o que se viu no jogo solidário a favor de crianças carenciadas organizado neste domingo pela UNICEF no Estádio do Restelo.

Na tentativa de evitar o DJ Rúben da Cruz, que antes havia feito duas assistências para golos de Francis Obikwelu, Jorge Andrade abalroou o adversário. Com fortes queixas num ombro, Rúben da Cruz ficou caído no relvado e teve mesmo de ser retirado de maca pelos bombeiros.

O jogo solidário contou com a presença de vários antigos jogadores e outras figuras públicas de várias áreas. De um lado, a equipa UNICEF | Joga Pelas Crianças; do outro, a equipa Embaixadores Liga Portugal | Fundação do Futebol. A equipa da UNICEF venceu por 2-1. Todas as receitas associadas ao jogo reverterão a favor da UNICEF.

Veja o lance entre Jorge Andrade e o DJ Rúben da Cruz: