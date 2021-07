Max Kruse nunca mais se vai esquecer do dia 25 de julho de 2021. O avançado do União de Berlim ajudou a Alemanha a vencer a Arábia Saudita, no segundo desafio dos Jogos Olímpicos, e acabou a partida... noivo.

Kruse foi chamado à flash-interview pós-jogo e, após algumas considerações sobre o mesmo, tirou a camisola da seleção alemã e exibiu outra, com uma mensagem para a namorada.

«Queria esperar até marcar um golo, mas quem me garante que vou conseguir?», brincou o jogador de 33 anos, ajoelhado e visivelmente nervoso.

Naturalmente, ninguém viu a resposta da companheira de Kruse, mas a imprensa alemã avança que o futebolista ouvir a palavra que certamente mais queria ouvir: «Sim.»

Ora veja: